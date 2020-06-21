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«Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид»: составы команд на матч 30-го тура Примеры

«Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид»: составы команд на матч 30-го тура Примеры
Футбол / Испания 0

Стали известны стартовые составы «Реала Сосьедад» и мадридского «Реала» на матч 30-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне, начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид».

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Ле Норман, Монреаль, Горосабаль, Льоренте, Субельдия, Эдегор, Мерино, Порту, Оярсабаль, Исак.

Запасные: Мойя, Виллиан, Субиаурре, Ариц, Айхен, Субименди, Янузай, Джуахра, Сурутуса, Пачеко, Лобете, Лопес.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Вальверде, Кроос, Бензема, Хамес, Винисиус.

Запасные: Альтубе. Ареоля, Асенсио, Модрич, Азар, Милитао, Менди, Бэйл, Браим Диас, Мариано, Эрнандес, Родриго.

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