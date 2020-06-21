Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Осасуну» в Примере

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Осасуну» в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Валенсия» со счётом 2:0 обыграла «Осасуну». Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». Обслуживал матч арбитр Давид Медье Хименес. Ему ассистировали Хуан Карлос Барранко Трехо и Хоан Мендес Матео.

Счёт был открыт на 12-й минуте. Автором забитого мяча стал Гонсалу Гедеш, ему ассистировал Хауме Коста. На 35-й минуте «летучие мыши» увеличили разрыв в счёте благодаря голу Родриго с передачи Гедеша.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле в середине второго тайма, но результативными действиями не отметился.

«Валенсия», набрав 46 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Осасуна» (35) — на 12-м месте.

Испания - Примера. 30-й тур
21 июня 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Гедеш – 12'   2:0 Родриго – 35'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020