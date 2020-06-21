«Валенсия» с Черышевым обыграла «Осасуну» в Примере
В матче 30-го тура чемпионата Испании «Валенсия» со счётом 2:0 обыграла «Осасуну». Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». Обслуживал матч арбитр Давид Медье Хименес. Ему ассистировали Хуан Карлос Барранко Трехо и Хоан Мендес Матео.
Счёт был открыт на 12-й минуте. Автором забитого мяча стал Гонсалу Гедеш, ему ассистировал Хауме Коста. На 35-й минуте «летучие мыши» увеличили разрыв в счёте благодаря голу Родриго с передачи Гедеша.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле в середине второго тайма, но результативными действиями не отметился.
«Валенсия», набрав 46 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Осасуна» (35) — на 12-м месте.
- 21 июня 2020
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