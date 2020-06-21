«Реал Сосьедад» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 21 июня, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Реал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом. Помогать ему будут ассистенты Теодоро Собрино Маган и Гвадалупе Поррас Аюсо. Резервный арбитр — Мигель Сесма Эспиноса.
В первом круге турнира команды 23 ноября встречались в матче 14-го тура на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.
«Реал», в 29 матчах набрав 62 очка, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Реал Сосьедад» (47) — на 6-м месте.
«Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид»: составы команд на матч 30-го тура Примеры
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