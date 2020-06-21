«Ливерпуль» не смог обыграть «Эвертон»

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Эвертон» сыграл вничью с «Ливерпулем». Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 0:0.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ему помогали ассистенты Саймон Беннетт и Даррен Кэнн. Резервный арбитр — Энтони Тейлор.

В первом круге турнира команды 5 января встречались в матче 15-го тура на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч завершился крупной победой хозяев поля со счётом 5:2.



«Ливерпуль» в 30 матчах набрал 83 очка и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Эвертон» (38) поднялся на 12-е место.

В 31-м туре «Ливерпуль» дома примет «Кристал Пэлас», «Эвертон» на выезде встретится с «Норвич Сити».