«Ливерпуль» не смог обыграть «Эвертон»
В матче 30-го тура чемпионата Англии «Эвертон» сыграл вничью с «Ливерпулем». Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 0:0.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ему помогали ассистенты Саймон Беннетт и Даррен Кэнн. Резервный арбитр — Энтони Тейлор.
В первом круге турнира команды 5 января встречались в матче 15-го тура на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч завершился крупной победой хозяев поля со счётом 5:2.
«Ливерпуль» в 30 матчах набрал 83 очка и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Эвертон» (38) поднялся на 12-е место.
В 31-м туре «Ливерпуль» дома примет «Кристал Пэлас», «Эвертон» на выезде встретится с «Норвич Сити».
- 21 июня 2020
-
23:09
-
23:05
-
22:51
-
22:33
-
22:31
-
22:29
-
22:25
-
22:10
-
22:07
-
21:50
-
21:49
-
21:22
-
21:18
-
21:07
-
20:56
-
20:40
-
20:36
-
20:28
-
20:20
-
20:16
-
20:11
-
20:11
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:46
-
19:44
-
19:40
-
19:31
-
19:11
-
19:02
-
19:01
-
18:51
-
18:44
-
18:19
Партнерский контент