Автор единственного гола сборной Ирака на чемпионате мира умер из-за коронавируса
Легенда иракского футбола Ахмед Ради скончался в результате осложнений от респираторного заболевания, вызванного коронавирусом, сообщает Al Jazeera.
Ради был госпитализирован на прошлой неделе в Багдаде после положительного результата теста на коронавирус. 18 июня его состояние улучшилось и он был выписан. Однако через несколько часов Ради вновь стало плохо и он вернулся в больницу. Утром 21 июня спортсмен скончался.
Ради — автор единственного гола сборной Ирака на чемпионате мира. В 1986 году на чемпионате мира в Мексике он забил гол в матче со сборной Бельгии (1:2). За сборную Ирака провёл 121 матч и забил 62 мяча. Выступал за клубы «Аль-Завраа», «Аль-Рашид» и «Аль-Вакра». В 1988 году был назван футболистом года в Азии.
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