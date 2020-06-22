Клопп: «Ливерпуль» и «Эвертон» безумно сражались, но футбола было мало
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат встречи с «Эвертоном» (0:0).
«Обе команды понимают идею дерби. Каждая из команд безумно сражалась, но футбола было мало. Матч был очень интенсивным с точки зрения физики. Возьму это на заметку", — приводит слова Клоппа The Sun.
В матче 30-го тура чемпионата Англии «Эвертон» сыграл вничью с «Ливерпулем». Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 0:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ему помогали ассистенты Саймон Беннетт и Даррен Кэнн. Резервный арбитр — Энтони Тейлор.
«Ливерпуль» в 30 матчах набрал 83 очка и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Эвертон» (38) поднялся на 12-е место.
«Ливерпуль» не смог обыграть «Эвертон»
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