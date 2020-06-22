Анчелотти: «Эвертон» был близок к победе над «Ливерпулем»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал результат встречи с «Ливерпулем» (0:0).

«Хорошая игра. У нас были возможности забить. Мы были близки к тому, чтобы выиграть матч, но никто не заслужил поражения. Это игра — особенная, это дерби. В таком матче всегда хочешь выложиться по максимуму. Тем не менее, оставшиеся восемь встреч должны быть идеальными», — сказал Анчелотти в эфире BBC Sport.

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Эвертон» сыграл вничью с «Ливерпулем». Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 0:0.



«Ливерпуль» в 30 матчах набрал 83 очка и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Эвертон» (38) поднялся на 12-е место.