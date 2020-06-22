Серхио Рамос реализовал 20-й пенальти подряд
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отметился голом с пенальти в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).
Рамос реализовал 20-й пенальти подряд во всех турнирах.
Матч «Реал Сосьедад» — «Реал» проходит в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Реал».
Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 27 матчах чемпионата Испании (27 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (четыре — с пенальти), а также получил семь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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