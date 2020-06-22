«Что за расистское фото?» В «Твиттере» осудили «Торино» за пост Black Lives Matter

Итальянский «Торино» на своей странице в «Твиттере» опубликовал фото с акции Black Lives Matter, в которой поучаствовали футболисты перед матчем с «Пармой» (1:1).

Игроки почтили память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда, перед началом став на колено в центральном круге. Фотограф запечатлел Андреа Белотти, который подошёл к склонившемуся Николя Н'Кулу. Пользователи «Твиттера» в комментариях возмутились снимком.

«Это худшее из подобных фото, которое вы могли использовать, лол», — считает Top Boy.

«Что за расистский снимок?!» — написала mercy.

«Лучшая пикча BLM» — отметила Kike.

«Я почти верю в то, что расизм изобрели итальянцы», — написал Adnan Y.

«Ха-ха-ха, итальянцы всегда были расистами», — добавил Daniel Cuellar.

«С какой стати чёрный мужчина склонился перед белым? Что не так с этим игроком», — возмутился JO.