«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» уступил мадридскому «Реалу». Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Счёт на 50-й минуте встречи открыл защитник «Реала» Серхио Рамос, который реализовал пенальти. На 70-й минуте Карим Бензема забил второй мяч мадридцев. Микель Мерино отыграл один гол, отправив мяч в ворота «Реала» на 83-й минуте.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом. Помогали ему ассистенты Теодоро Собрино Маган и Гвадалупе Поррас Аюсо. Резервный арбитр — Мигель Сесма Эспиноса.
В первом круге турнира команды 23 ноября встречались в матче 14-го тура на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.
«Реал» в 30 матчах набрал 65 очков и вышел на первое в турнирной таблице Примеры, обогнав «Барселону». «Реал Сосьедад» (47) остался на 6-м месте.
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