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«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»

«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»
Футбол / Испания 0

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» уступил мадридскому «Реалу». Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт на 50-й минуте встречи открыл защитник «Реала» Серхио Рамос, который реализовал пенальти. На 70-й минуте Карим Бензема забил второй мяч мадридцев. Микель Мерино отыграл один гол, отправив мяч в ворота «Реала» на 83-й минуте.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом. Помогали ему ассистенты Теодоро Собрино Маган и Гвадалупе Поррас Аюсо. Резервный арбитр — Мигель Сесма Эспиноса.

В первом круге турнира команды 23 ноября встречались в матче 14-го тура на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.

«Реал» в 30 матчах набрал 65 очков и вышел на первое в турнирной таблице Примеры, обогнав «Барселону». «Реал Сосьедад» (47) остался на 6-м месте.

Испания - Примера. 30-й тур
21 июня 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Рамос – 50' (пен)   0:2 Бензема – 70'   1:2 Мерино – 83'
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