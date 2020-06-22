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Рамос получил повреждение колена в матче с «Реалом Сосьедад»

Рамос получил повреждение колена в матче с «Реалом Сосьедад»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что защитник команды Серхио Рамос получил повреждение колена в матче с «Реалом Сосьедад», который завершился победой «сливочных» со счётом 2:1.

«Сейчас у него очень болит колено, но мы считаем, что это просто ушиб», — приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что Серхио Рамос стал автором первого гола «Реала» в матче с «Реалом Сосьедад», благодаря чему вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании среди защитников. на его счету стало 68 голов. Рамос обошёл экс-защитника «Барселоны» Рональда Кумана (67).

Топ-5 лучших бомбардиров-защитников в чемпионате Испании

1–2. Серхио Рамос («Реал») — 68 голов (12 — с пенальти)
1–2. Рональд Куман (экс-«Барселона») — 67 (46)
3. Фернандо Йерро (экс-«Реал») — 51 (19)
4. Роберто Карлос (экс-«Реал») — 46 (2)
5. Пирри (экс-«Реал») — 45 (16).

Серхио Рамос вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров Примеры среди защитников
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