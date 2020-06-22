Коллимор: я уже поставил бы Клоппа выше Гвардиолы

Бывший нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор прокомментировал успехи главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.
«Если Юрген Клопп продолжит в том же духе, то скоро станет одним из величайших тренеров всех времен. И не только «Ливерпуля», а всего английского футбола.
Его приобретения, постройка команды, работа с игроками, его поведение и достижения – первый класс. А если он, после побед в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы, клубном чемпионате мира и АПЛ, выиграет ещё два-три кубка, может ещё Лигу чемпионов и 1-2 чемпионата Англии, тогда о нём совершенно справедливо станут говорит также, как о сэре Алексе Фергюсоне, Билле Шенкли, Брайане Клафе, Бобе Пейсли, Жозе Моуринью и Пепе Гвардиоле.
Лично я, в свете того, что случилось раньше, уже поставил бы Клоппа выше Гвардиолы», — приводит слова Коллимора The Mirror.
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