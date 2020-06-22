Зидан: все говорят только об арбитрах. Кажется, что «Реал» ничего не сделал на поле

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» со счётом 2:1 в гостевом матче 30-го тура Ла Лиги.



«Меня раздражает, что в конце концов все говорят только об арбитрах, и кажется, что мы ничего не сделали на поле. Но мы не можем контролировать то, что говорят. Мы побеждаем на поле, и сегодня мы это сделали. Наша победа – заслуженная.



Тем не менее, пока мы не добились ещё ничего, хотя и правда, что эта победа стоит 9 очков. Но будет сложно до самого конца», — приводит слова Зидана Marca.

В первом круге турнира команды 23 ноября встречались в матче 14-го тура на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1. «Реал» в 30 матчах набрал 65 очков и вышел на первое в турнирной таблице Примеры, обогнав «Барселону». «Реал Сосьедад» (47) остался на 6-м месте.