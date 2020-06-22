Спортивный директор «Интера»: мы намерены сохранить Мартинеса в команде

Спортивный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что итальянский клуб не намерен расставаться с нападающим Лаутаро Мартинесом.
«Прекрасно известно, что Лаутаро интересен многим командам, но мы не хотим продавать наших игроков. Мартинес польщён этим интересом, он ведь человек, но мы хотим сохранить его в команде. Сам футболист никогда не высказывал желания уйти из команды, и мы настроены оптимистично насчёт его положения в «Интере», — приводит слова Маротты Sky Sports Italia.
Ранее стало известно, что «Барселона» отказалась выкупать контракт Мартинеса, поскольку у клуба нет денег. «Интер» требует за аргентинца € 111 млн, что отпугивает интересующиеся им команды. Сам Мартинес отметил, что не намерен переходить в «Барселону» без гарантий игры в основе.
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