Мариу может снова играть вместе со Смоловым. На этот раз в «Сельте»

Португальский полузащитник «Интера» Жоау Мариу, находящийся на правах аренды в московском «Локомотиве», может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает FC Inter News.

Сообщается, что услуги Мариу предложили «Сельте», где на данный момент на правах аренды выступает российский нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. Также сообщается, что «Интер» не принял предложение от «Марселя», который хотел заплатить за Мариу € 12 млн.

Мариу перешёл в «Интер» летом 2016 года из «Спортинга». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек выступает за «Локомотив» на правах аренды. Он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт Мариу с «Интером» рассчитан до 2022 года.