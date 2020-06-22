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«ПСЖ» предложил Лейвину Курзава новый контракт

«ПСЖ» предложил Лейвину Курзава новый контракт
Футбол / Франция 0

«Пари Сен-Жермен» предложил защитнику Лейвину Курзава новый контракт, сообщает France Football.

По данным источника, предложенное соглашение рассчитано на четыре года. Сообщается, что футболист готов остаться в парижском клубе, однако во время переговоров одним из условий представителей Курзава было двукратное повышение зарплаты игрока. Фаворитами в борьбе за 27-летнего защитника считаются лондонские «Арсенал» и «Челси».

Курзава перешёл в «ПСЖ» летом 2015 года из «Монако». Контракт футболиста с парижским клубом истекает 30 июня.

В нынешнем сезоне Курзава провёл на поле 23 матча во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи и заработал шесть жёлтых карточек.

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