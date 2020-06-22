Трент Александер-Арнольд сыграл в бутсах с надписью «Жизни чёрных важны»
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поддержал движение Black Lives Matter (Жизни чёрных важны).
Во вчерашнем дерби с «Эвертоном» в 30-м туре английской Премьер-лиги 21-летний футболист вышел на поле в специальных бутсах с соответствующей надписью. Фото экипировки доступно в «инстаграме» Трента.
В настоящее время в рамках движения Black Lives Matter футболисты в матчах чемпионата Англии играют в футболках с такой надписью вместо фамилий. Также перед стартовым свистком они становятся на одно колено.
Матч «Эвертон» — «Ливерпуль» прошёл на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершился со счётом 0:0. Красные в 30 матчах набрали 83 очка и по-прежнему возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги.
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