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Трент Александер-Арнольд сыграл в бутсах с надписью «Жизни чёрных важны»

Трент Александер-Арнольд сыграл в бутсах с надписью «Жизни чёрных важны»
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поддержал движение Black Lives Matter (Жизни чёрных важны).

Во вчерашнем дерби с «Эвертоном» в 30-м туре английской Премьер-лиги 21-летний футболист вышел на поле в специальных бутсах с соответствующей надписью. Фото экипировки доступно в «инстаграме» Трента.

В настоящее время в рамках движения Black Lives Matter футболисты в матчах чемпионата Англии играют в футболках с такой надписью вместо фамилий. Также перед стартовым свистком они становятся на одно колено.

Матч «Эвертон» — «Ливерпуль» прошёл на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершился со счётом 0:0. Красные в 30 матчах набрали 83 очка и по-прежнему возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги.

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