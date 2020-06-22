«Бавария» предложила «Манчестер Сити» € 40 млн за Лероя Зане
Мюнхенская «Бавария» предложила € 40 млн за вингера «Манчестер Сити» Лероя Зане, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в "Твиттере".
По данным источника, что в английском клубе пока не ответили на это предложение. Сообщается, что на данный момент «горожане» уверены, что Зане перейдёт в «Баварию» — если не этим летом, то в следующем году в качестве свободного агента.
Напомним, Лерой был близок к переходу в «Баварию» прошлым летом, но потом получил разрыв крестообразной связки и сделка сорвалась. Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги тогда согласились заплатить за вингера более € 100 млн.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» из немецкого «Шальке-04» летом 2016 года, сумма трансфера составила € 52 млн.
«Манчестер Сити» не будет делать скидку «Баварии» на трансфер Лероя Зане
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