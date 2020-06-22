Скоро у ЦСКА будет собрание команды, Гончаренко на базе нет

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА в ближайшее время проведёт собрание команды на клубной базе.



Футболисты прибыли на место встречи, тогда как главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко до сих пор нет. Специалист, как сообщал «Чемпионат», подал в отставку после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Собрание начнётся с минуты на минуту.



Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России и дважды становилась серебряным призёром чемпионата страны. Специалист тренировал БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу». В мае 2020 года Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2020/2021.

ЦСКА ответил Селюку, призвавшему Гончаренко уйти в отставку