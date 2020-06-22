«Было бы форс-мажором вторжение инопланетян?» Итальянский журналист раскритиковал РФС

Итальянский журналист Микаэль Брага, обозревающий российский футбол, выступил с критикой в адрес РФС после проведения матча «Сочи» – «Ростов» (10:1) и переноса встречи «Краснодар» – «Динамо».



«Неправильно, что о проведении матча или его переносе предлагают договариваться между собой клубам. Если решение устраивает всех, это хорошо, но его должна принимать РПЛ или РФС. Эти организации и есть для решения таких проблем. Представьте, что было бы, если бы не было судов, правительств и так далее.



«Краснодар» сделал добрый поступок. Ему было бы удобнее сыграть сейчас с молодыми игроками «Динамо» или получить техническую победу. Потому что в конце чемпионата, когда будет плотный график, может решаться вопрос второго места и «Динамо» в нормальном составе вполне способно отобрать у «Краснодара» очки.



То, что матч «Сочи» – «Ростов» не перенесли, а «Краснодар» – «Динамо» перенесли… Решение может быть правильным или неправильным, но оно должно быть одинаковым для всех в одинаковых ситуациях. Как объяснить иностранцам, почему в России один матч проводят, несмотря на проблему, а другой, когда возникает такая же проблема, переносят? И если для РФС пандемия не форс-мажор, то была бы для него форс-мажором война или вторжение инопланетян?



Если хочется закончить чемпионат, надо сделать, как в ведущих европейских лигах. Не нужно из-за положительного теста у одного или нескольких футболистов отправлять в изоляцию всю команду. Надо контролировать игроков и персонал очень часто, но всё равно коронавирус у кого-то будет выявляться. Если так направлять на карантин все команды, завершить чемпионат на поле будет невозможно», — цитирует Брагу «Евро-Футбол.Ру».

Опубликовано совместное заявление РФС и РПЛ о переносе матча «Краснодар» — «Динамо»