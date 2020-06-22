«Динамо» Загреб стало чемпионом Хорватии в 14-й раз за последние 15 лет
«Динамо» Загреб защитил титул чемпиона Хорватии.
Вчера, 21 июня, завершился 30-й тур чемпионата страны. Ближайший преследователь «Динамо» — «Локомотива» Загреб — уступает лидеру 19 очков за шесть туров до окончания чемпионата. Таким образом, «Динамо» Загреб стало чемпионом Хорватии в 21-й раз в истории и в 14-й раз за последние 15 лет.
В матче 30-го тура «Динамо» сыграло вничью с «Горицей» (0:0). В следующем туре клубу из Загреба предстоит встреча с «Осиеком».
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Динамо», попав в группу с «Манчестер Сити», «Аталантой» и донецким «Шахётром», не сумело пробиться в 1/8 финала турнира. Клуб из Загреба набрал пять очков в шести матчах и занял четвёртое место в группе.
- 22 июня 2020
-
11:12
-
10:59
-
10:45
-
10:36
-
10:28
-
10:04
-
09:47
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:07
-
08:46
-
08:27
-
07:16
-
05:37
-
05:21
-
04:54
-
04:35
-
04:17
-
03:57
-
03:40
-
03:11
-
02:35
-
02:22
-
01:43
-
01:13
-
00:55
-
00:55
-
00:40
-
00:38
-
00:33
-
00:27
-
00:07
-
00:05
Партнерский контент