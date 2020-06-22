Зинедин Зидан вышел на второе место по количеству побед во главе «Реала»

Мадридский «Реал» переиграл «Реал Сосьедад» в гостевом матче 30-го тура испанской Примеры (2:1).
Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», эта победа стала для главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана 134-й во главе команды во всех турнирах.
По этому показателю французский специалист обошёл Висенте дель Боске (133), поднявшись на второе место. Безоговорочным лидером по-прежнему остаётся Мигель Муньос, тренировавший «Реал» с 1959 по 1974 год. На его счету 357 побед с «Королевским клубом».
Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а в прошлом году вернулся на пост наставника команды. В бытность футболистом Зинедин выступал за клуб с 2001 по 2006 год.
«Реал» в 30 матчах набрал 65 очков и вышел на первое в турнирной таблице Примеры, обогнав «Барселону».
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