Южный: может, Гончаренко достало такое давление, он плюнул на всё и просто поставил точку

Российский теннисист Михаил Южный прокомментировал ситуацию с возможным уходом Виктора Гончаренко из ЦСКА.

«Ситуация слишком неординарная, чтобы винить только Виктора Михайловича в поражении. Команды долго отдыхали, находились в домашней изоляции. Кто знает, как игроки поддерживали форму. Я бы не принимал на месте руководства резких решений после первой встречи. Все-таки мы проиграли лучшей команде России. Со всеми бывает. С другой стороны, важно видеть тренировочный процесс, чтобы давать оценку действиям Ганчаренко.



По результатам команды, его словам на пресс-конференциях, на мой взгляд, он неплохо справляется со своими обязанностями. Не сторонник говорить пафосные фразы, мол, раз мы не первые, то тренер плохой.



Гончаренко сам написал заявление об отставке? Это ни о чем не говорит. Может быть, это просто эмоции. Хотя иногда сердце лучше понимает ситуацию. Давно же шли разговоры об отставке Виктора Михайловича. Может быть, это была последняя капля. Человека достало такое давление, он плюнул на все и просто поставил точку. Может быть, он и правда понимает, что ошибся. Зашел в тупик. Но я бы хотел, чтобы он доработал до конца сезона», — приводит слова Южного Sportbox.