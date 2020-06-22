Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Арсеналом»

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Арсеналом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде переиграл «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Пресс-служба московского клуба представила ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча. На видео показано прибытие команд на арену, их разминка и ключевые моменты встречи.

Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.

В результате победы «Спартак», набрав 31 очко, вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре красно-белым предстоит на своём поле сыграть с «Уфой». Матч состоится 27 июня на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Лисин покинет пост пресс-атташе «Спартака». Его место займёт Кулемин
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020