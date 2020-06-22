«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Арсеналом»
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде переиграл «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Пресс-служба московского клуба представила ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча. На видео показано прибытие команд на арену, их разминка и ключевые моменты встречи.
Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.
В результате победы «Спартак», набрав 31 очко, вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре красно-белым предстоит на своём поле сыграть с «Уфой». Матч состоится 27 июня на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
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