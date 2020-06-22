Невилл: Погба — единственный игрок мирового уровня в «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о французском полузащитнике Поле Погба.
«Надеюсь, экономические проблемы в Европе не позволят командам тратить 80-100 млн на новых игроков и „Манчестер Юнайтед“ сумеет удержать Поля Погба. Преданность клубу — всё, чего я прошу от него. Верю, что он единственный игрок по-настоящему мирового уровня в „Манчестер Юнайтед“. Два года назад я мог бы назвать Давида де Хеа», — приводит слова Невилла Goal.com со ссылкой на подкаст Sky Sports.
Контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года. «Красные дьяволы» могут воспользоваться опцией продления соглашения с игроком на один сезон.
В нынешнем сезоне 27-летний игрок записал в актив 3 результативные передачи в 8 матчах английской Премьер-лиги.
- 22 июня 2020
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