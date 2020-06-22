Хосеп Гвардиола рассказал о трансферных планах «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о трансферных планах клуба на летнее трансферное окно.
«Не знаю, изменилась ли финансовая ситуация из-за коронавируса. Увидим в конце сезона. Я работал в „Баварии“, „Барселоне“, других клубах, и если руководство говорило, что мы не можем позволить себе трансфер, то так и есть.
Планы зависят от того, кто из игроков останется. Возможно, в следующие два месяца команда сделает шаг вперёд и мы решим продолжать играть тем же составом.
Зане? Пока Лерой наш игрок. Не знаю, собирается ли он уходить этим летом или по окончании контракта. У нас достаточно хорошие игроки в атаке. Габриэл Жезус может играть слева, Фил Фоден тоже, ещё есть Рахим Стерлинг. Они все в здоровы и в хорошей форме, так что могут играть регулярно. У нас другие приоритеты», — приводит слова Гвариолы Sky Sports.
- 22 июня 2020
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