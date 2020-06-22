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А. Фетисов: когда меня приглашали в «Спартак», задачи убрать Лисина не стояло

А. Фетисов: когда меня приглашали в «Спартак», задачи убрать Лисина не стояло
Футбол / РПЛ 0

Главный кандидат на позицию главы департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал своё приглашение в клуб.

«Когда меня приглашали в «Спартак», не стояло задачи убрать Антона Лисина из клуба. Была задача усилить коммуникационную функцию в корпоративной части. Я лично поговорил с Антоном, он, к сожалению, отказался работать вдолгую в новой команде, но выразил желание доработать этот сезон. Я считаю, что это профессиональная позиция и пойдёт на пользу команде.

Почему решили меня позвать? Я точно не знаю, могу только предполагать, что было желание усилить PR-функцию. Ведь в «Спартаке» была заметна медлительность пресс-службы при подготовке позиций клуба, в частности с связи с ситуацией с проводами команды в Тулу, когда красно-белые долго не высказывали свою позицию относительно поддержки фанатов», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Лисин покинет пост пресс-атташе «Спартака». Его место займёт Кулемин
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