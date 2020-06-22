Тренер «Ростова»: горд, что руководство не искало отговорок, чтобы перенести матч с «Сочи»

Старший тренер молодёжной команды «Ростова» Заурбек Тедеев прокомментировал поражение в матче 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10). Напомним, в составе «Ростова» на игру вышли 11 воспитанников академии.
«По антропометрическим данным наши мальчики очень сильно уступали, но я им сказал в раздевалке: «Я хочу сегодня стать вашим отцом, который будет спокойно смотреть на ошибки, которые вы будете совершать в игре. Не переживайте, постарайтесь с первых минут настроить себя таким образом, чтобы за вас стала радоваться вся Россия».
И знаете, им что-то удалось. Мне было сложно вообще говорить, найти слова и оправдания по итогу игры, их нет. Мы принимаем этот результат как данность, которой невозможно было избежать. Но я горд своими парнями, горд работой нашей академии, своим тренерским штабом в молодёжке, горд руководством, которое не искало оправданий и отговорок, чтобы перенести матч, и это в тот момент, когда на кону стоят медали и путёвка в Лигу чемпионов.
Мне звонил капитан нашей команды Ивелин Попов и поблагодарил от имени игроков основного состава, я тоже хочу поблагодарить парней, а также пожелать добра и большой удачи главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину. Поверьте, ему сейчас тяжелее всего. Последние дни ещё раз показали, что у нас большая и сильная семья и мы всё выдержим. Мы – «Ростов»!» — приводит слова Тедеева пресс-служба ростовского клуба.
- 22 июня 2020
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