Появились фото новой резервной формы «Барселоны». Она розово-чёрно-бирюзовая

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию нового комплекта резервной формы «Барселоны», в которой команда будет играть в следующем сезоне.



Основным цветом формы станет розовый, а вставки будут выполнены в чёрном и бирюзовом цветах. Шорты будут чёрными, а гетры – бирюзово-розовыми. Техническим спонсором каталонского клуба является американская фирма Nike.

Фото: Footyheadlines

Фото: Footyheadlines

«Барселона», набрав 65 очков в 30 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует в первенстве мадридский «Реал», опережающий сине-гранатовых по дополнительным показателям.



В следующем туре Примеры «Барселоне» предстоит сыграть на своём поле с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 23 июня на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.