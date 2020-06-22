Появились фото новой резервной формы «Барселоны». Она розово-чёрно-бирюзовая

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию нового комплекта резервной формы «Барселоны», в которой команда будет играть в следующем сезоне.
Основным цветом формы станет розовый, а вставки будут выполнены в чёрном и бирюзовом цветах. Шорты будут чёрными, а гетры – бирюзово-розовыми. Техническим спонсором каталонского клуба является американская фирма Nike.
Фото: Footyheadlines
Фото: Footyheadlines
«Барселона», набрав 65 очков в 30 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует в первенстве мадридский «Реал», опережающий сине-гранатовых по дополнительным показателям.
В следующем туре Примеры «Барселоне» предстоит сыграть на своём поле с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 23 июня на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
- 22 июня 2020
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