«Сельта» продлит контракт с главным тренером Гарсией
«Сельта» продлит контракт с главным тренером Оскаром Гарсией и спортивным директором Фелипе Миньямбресом, сообщает Marca.
Контракты специалистов с клубом из Виго действительны до 30 июня. По данным источника, клуб достиг с ними договорённости о продлении соглашений на год. Сообщается, что в ближайшее время контракты будут подписаны и клуб объявит об этом официально.
«Сельта», набрав 30 очков в 30 матчах, занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры, которую возглавляет мадридский «Реал» (65).
Напомним, цвета «Сельты» защищает 30-летний российский нападающий Фёдор Смолов, который перешёл в клуб из московского «Локомотива» на правах аренды зимой 2020 года.
В матче 30-го тура Ла Лиги «Сельта» разгромила «Алавес» со счётом 6:0.
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