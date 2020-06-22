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«Сельта» продлит контракт с главным тренером Гарсией

«Сельта» продлит контракт с главным тренером Гарсией
Футбол / Испания 0

«Сельта» продлит контракт с главным тренером Оскаром Гарсией и спортивным директором Фелипе Миньямбресом, сообщает Marca.

Контракты специалистов с клубом из Виго действительны до 30 июня. По данным источника, клуб достиг с ними договорённости о продлении соглашений на год. Сообщается, что в ближайшее время контракты будут подписаны и клуб объявит об этом официально.

«Сельта», набрав 30 очков в 30 матчах, занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры, которую возглавляет мадридский «Реал» (65).

Напомним, цвета «Сельты» защищает 30-летний российский нападающий Фёдор Смолов, который перешёл в клуб из московского «Локомотива» на правах аренды зимой 2020 года.

В матче 30-го тура Ла Лиги «Сельта» разгромила «Алавес» со счётом 6:0.

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