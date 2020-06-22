«Марсель» наказан за нарушение финансового фэйр-плей

Стало известно, как УЕФА наказал «Марсель» за нарушение финансового фэйр-плей.



Как сообщает ESPN, французский клуб был оштрафован на € 3 млн. Также организация будет в течение двух ближайших сезонов удерживать 15% прибыли провансальцев от участия в еврокубках. Помимо этого на три сезона «Марселю» урезана заявка на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Вместо 25 футболистов клуб сможет вносить в список 23 фамилии.



Отмечается, что «Марсель» может оспорить решение УЕФА в спортивном арбитражном суде.



В минувшем розыгрыше французской Лиги 1, завершённом досрочно из-за пандемии коронавируса, «Марсель» занял второе место в турнирной таблице и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов. Победителем соревнований стал «Пари Сен-Жермен».

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