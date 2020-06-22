Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Марсель» наказан за нарушение финансового фэйр-плей

«Марсель» наказан за нарушение финансового фэйр-плей
Футбол / Франция 0

Стало известно, как УЕФА наказал «Марсель» за нарушение финансового фэйр-плей.

Как сообщает ESPN, французский клуб был оштрафован на € 3 млн. Также организация будет в течение двух ближайших сезонов удерживать 15% прибыли провансальцев от участия в еврокубках. Помимо этого на три сезона «Марселю» урезана заявка на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Вместо 25 футболистов клуб сможет вносить в список 23 фамилии.

Отмечается, что «Марсель» может оспорить решение УЕФА в спортивном арбитражном суде.

В минувшем розыгрыше французской Лиги 1, завершённом досрочно из-за пандемии коронавируса, «Марсель» занял второе место в турнирной таблице и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов. Победителем соревнований стал «Пари Сен-Жермен».

Далер Кузяев может перейти в «Марсель»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020