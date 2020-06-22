Покидающий «Спартак» пресс-атташе Лисин обратился к болельщикам
Пресс-атташе московского «Спартака» Антон Лисин в своём «твиттере» подтвердил предстоящий уход из клуба
«Нужно внести ясность – я продолжаю работать с командой до конца нынешнего сезона по взаимной договорённости сторон. Очень важно сохранить то доверие, которое есть между клубом и болельщиками, и продолжить его укреплять. Поэтому для меня ключевая задача на оставшиеся пять недель – передать дела и ввести в курс новых людей, чтобы всё продолжало работать и развиваться.
Важно, что наша медиакоманда в основной массе остаётся на своих местах. А значит, останутся и любимые вами форматы, появятся новые! Впереди семь матчей в чемпионате плюс Кубок, за который поборемся. Давайте сплотимся вокруг Великого и Могучего!» — написал Лисин.
А. Фетисов: когда меня приглашали в «Спартак», задачи убрать Лисина не стояло
- 22 июня 2020
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