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Покидающий «Спартак» пресс-атташе Лисин обратился к болельщикам

Покидающий «Спартак» пресс-атташе Лисин обратился к болельщикам
Футбол / РПЛ 0

Пресс-атташе московского «Спартака» Антон Лисин в своём «твиттере» подтвердил предстоящий уход из клуба

«Нужно внести ясность – я продолжаю работать с командой до конца нынешнего сезона по взаимной договорённости сторон. Очень важно сохранить то доверие, которое есть между клубом и болельщиками, и продолжить его укреплять. Поэтому для меня ключевая задача на оставшиеся пять недель – передать дела и ввести в курс новых людей, чтобы всё продолжало работать и развиваться.

Важно, что наша медиакоманда в основной массе остаётся на своих местах. А значит, останутся и любимые вами форматы, появятся новые! Впереди семь матчей в чемпионате плюс Кубок, за который поборемся. Давайте сплотимся вокруг Великого и Могучего!» — написал Лисин.

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