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Широков: связка Гинер – Бердыев в ЦСКА выглядит перспективно

Широков: связка Гинер – Бердыев в ЦСКА выглядит перспективно
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков поделился мыслями о будущем московского клуба после возможного ухода Виктора Гончаренко с поста главного тренера. Напомним, Гончаренко решил подать в отставку после поражения от «Зенита» в Российской Премьер-Лиге (0:4).

«Если Гончаренко всё-таки уйдёт, то логичнее всего оставлять главным Овчинникова. Он давно в клубе, в курсе подготовки команды, игроков знает прекрасно. Пусть дорабатывает чемпионат, а дальше руководство уже решит. А тренеры свободные у нас есть – тот же Бердыев. Верю ли я в тандем Гинера и Бердыева? Если Бердыев хочет работать с ЦСКА и добиваться целей как тренер, то должен приходить и отвечать за матчи, тренировочный процесс. А если хочешь быть менеджером, то вакансий пока нет. Но связка Гинер – Бердыев в ЦСКА выглядит перспективно», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Широков: со стороны Гончаренко будет неправильно покидать ЦСКА, им руководят эмоции
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