Соломатин: Овчинников может встряхнуть ЦСКА. Верю, что у него получится

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал возможный уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера московского клуба.
«Уход из клуба – осознанный шаг со стороны Гончаренко. Он понимает, что рано или поздно в коллективе нужно что-то менять. Похоже, что именно сейчас и нужна новая струя или импульс. Я чётко понимаю его решение.
Если бы все ребята были всегда здоровы, результаты были бы лучше. Алан Дзагоев всё-таки очень опытный игрок, например. Также стоит отметить оборону, если бы рядом с ними был хоть один опытный человек, как Сергей Игнашевич или кто-то из братьев, тоже было бы лучше.
ЦСКА не обязательно искать иностранного специалиста. Можно найти и в нашей стране специалиста, которому можно дать шанс. Но на данный момент исполняющим обязанности является Сергей Овчинников, если он себя проявит – пожалуйста. Время до конца сезона, он может встряхнуть команду. Я верю в то, что у него получится», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 22 июня 2020
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