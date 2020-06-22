Карло Анчелотти обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму € 1 млн
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти обвиняется уклонении от налоговых обязательств в Испании, сообщает Sky Sports.
По данным источника, испанские правоохранительные органы утверждают, что в период с 2014 по 2015 года, когда Анчелотти тренировал мадридский «Реал», специалист утаил информацию о доходах от имиджевых прав, чтобы уклониться от выплаты налогов на сумму € 1 млн.
Анчелотти возглавил «Эвертон» в декабре 2019 года. До этого специалист работал в «Наполи», мюнхенской «Баварии», мадридском «Реале», «Пари Сен-Жермен», лондонском «Челси» и других клубах.
«Эвертон», набрав 38 очков в 30 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, которую возглавляет «Ливерпуль» (83).
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