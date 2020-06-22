Полузащитник Игорь Киреев покинет «Енисей», сообщает пресс-служба клуба в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«По итогам субботних двухсторонних игр тренерский штаб определился с теми, кто дальше будет тренироваться с «Енисеем». Находящиеся на просмотре полевые игроки: Артём Абрамов, Валерий Цховребов, Денис Самойлов, Александр Ломакин, а также вратарь Аркадий Желнин. Решение относительно их будущего в клубе будет принято в ближайшее время.



Тренеры приняли решение не оставлять в «Енисее» полузащитника Игоря Киреева, который в составе нашего клуба провёл 14 игр сезона», — сказано в сообщении.

Киреев — воспитанник «Спартака». Игрок перешёл в «Енисей» летом 2019 года в качестве свободного агента. До этого футболист защищал цвета «Мордовии», «Ростова» и других клубов.