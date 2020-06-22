На новой домашней форме дортмундской «Боруссии» будет узор в виде молний

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию домашнего комплекта игровой формы дортмундской «Боруссии» на сезон-2020/2021.



Экипировка выполнена в традиционных для «шмелей» жёлтом и чёрном цветах. При этом вместо привычного монотонного фона или полос на футболке присутствует узор, напоминающий по форме молнии. Техническим спонсором клуба является немецкая фирма Puma.

Фото: Footyheadlines

За тур до конца нынешнего розыгрыша немецкой Бундеслиги «Боруссия» обеспечила себе второе место в турнирной таблице. В 33 турах подопечные Люсьена Фавра набрали 69 очков и на 6 очков опережают ближайшего преследователя, «РБ Лейпциг». Чемпионом досрочно стала «Бавария».



В последнем туре «Боруссия» сыграет с «Хоффенхаймом». Матч пройдёт в Дортмунде 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.