На новой домашней форме дортмундской «Боруссии» будет узор в виде молний

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию домашнего комплекта игровой формы дортмундской «Боруссии» на сезон-2020/2021.
Экипировка выполнена в традиционных для «шмелей» жёлтом и чёрном цветах. При этом вместо привычного монотонного фона или полос на футболке присутствует узор, напоминающий по форме молнии. Техническим спонсором клуба является немецкая фирма Puma.
Фото: Footyheadlines
За тур до конца нынешнего розыгрыша немецкой Бундеслиги «Боруссия» обеспечила себе второе место в турнирной таблице. В 33 турах подопечные Люсьена Фавра набрали 69 очков и на 6 очков опережают ближайшего преследователя, «РБ Лейпциг». Чемпионом досрочно стала «Бавария».
В последнем туре «Боруссия» сыграет с «Хоффенхаймом». Матч пройдёт в Дортмунде 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
- 22 июня 2020
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