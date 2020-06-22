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Кокорин, Заболотный и вратарь «Ростова» Попов вошли в сборную тура по версии WhoScored

Кокорин, Заболотный и вратарь «Ростова» Попов вошли в сборную тура по версии WhoScored
Футбол / РПЛ 0

Нападающие «Сочи» Александр Кокорин и Антон Заболотный признаны лучшими игроками 23-го тура Российской Премьер-Лиги по версии портала WhoScored.

Напомним, в матче 23-го тура РПЛ «Сочи» принимал «Ростов». Встреча завершилась победой «Сочи» со счётом 10:1. Кокорин оформил хет-трик, Заболотный — дубль.

Помимо них в символическую сборную недели попал 17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов, который в матче с «Сочи» отразил одиннадцатиметровый удар, и полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой.

Напомним, в матче с «Сочи» цвета ростовского клуба защищали воспитанники академии. Все они моложе 20 лет. Это связано с тем, у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. Вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

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