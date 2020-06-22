«Хамство, стыд и срам». Грушевский — о словах Селюка в адрес Гончаренко

Известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал высказывание агента Дмитрия Селюка про главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко.



«У меня очень серьёзная моральная претензия к господину Селюку. То, что он позволяет себе, – отвратительно. Агент может заступаться за своего подопечного, на мой взгляд, есть вина Гончаренко в том, что он не смог интегрировать в команду Гогуа – фактурного и мощного футболиста. Но Гончаренко интегрировал в игру Витиньо, который такого же цвета кожи, он успешно работал с Мусой, Бекао.



Так что Селюк был в неадекватном состоянии, когда выдвигал такие обвинения. Это хамство. Стыд и срам бросаться такими обвинениями», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

ЦСКА ответил Селюку, призвавшему Гончаренко уйти в отставку