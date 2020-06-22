«Ротор» подписал полузащитника Кожемякина из «Шинника»

«Ротор» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Олега Кожемякина, ранее выступавшего за «Шинник».
25-летний футболист украинского происхождения перебрался в волгоградский клуб бесплатно. Условия контракта не разглашаются. За свою новую команду Олег будет выступать под номером 4.
«Об интересе со стороны «Ротора» узнал от агента. У меня было много предложений от разных клубов, но я сразу сказал, что никакие другие варианты, кроме Волгограда, рассматривать не буду. Со мной связался Евгений Валерьевич Харлачёв и сообщил, что на меня здесь рассчитывают. Обо всём договорились. Не мог дождаться, когда начнутся тренировки. Команда мне импонирует. Прекрасный стадион, отличные болельщики и, конечно, выход в РПЛ. Надеюсь, что ситуация в стране и мире скорее нормализуется и на трибуны будут пускать зрителей. Очень этого не хватает. Вспоминая матч первого круга, когда я ещё выступал в «Шиннике» и на трибунах было больше 33 тысяч болельщиков…Эмоции непередаваемые, мурашки бегали по коже. Хочется верить, что всё это в скором времени снова станет реальным», — сказал Кожемякин.
- 22 июня 2020
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