Грушевский: из братьев Березуцких мог бы получиться один большой главный тренер ЦСКА

Известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о том, кто может возглавить московский клуб в случае отставки Виктора Гончаренко.

«Было бы в защите у ЦСКА сочетание Дивеев — Бекао — Магнуссон, мы бы по-другому говорили о матче ЦСКА и «Зенита». Но я не могу согласиться с претензиями к руководству ЦСКА – да, команде нужно усиление. Оно было бы, будь у клуба финансовый запас прочности. Шкурина покупали потому, что на другого нападающего потратиться не могли. Но руководство ЦСКА нашло способ договориться по Влашичу – на нём можно строить игру, он лидер команды. Люди, критикующие Бабаева, вообще не знают о работе в ЦСКА, не знают, какой объём работы он выполняет. Они не понимают, как сложно было вернуть ему Думбия или Мусу, как продавать так футболистов… Хорошее плохо понимается.



Но даже с этим подбором игроков команда раньше показывала хороший футбол, почти в таком составе в прошлом сезоне в Москве они обыграли «Зенит». Этот состав способен играть по-другому, вспомните, матч первого круга в Питере. Тогда можно было говорить об удачных и неудачных решениях тренера. Но после зимы мы обсуждаем только странный выбор состава, а не идеи Гончаренко.



Кто может возглавить ЦСКА? Понятно, что тандем братьев Березуцких – звучит сыро, им ещё учиться на лицензию PRO. Но в РФС были истории, когда можно было руководить без неё. Однако это решение на следующий сезон. А кто доработает в оставшихся матчах – непринципиально, хоть Онопко, хоть Овчинников. А из братьев мог бы получиться один большой главный тренер ЦСКА. Несмотря на комичность их манеры поведения, я точно знаю, что они серьёзные ребята. Могут стать недурственными тренерами, я верю в этот дуэт. А Игнашевич и ЦСКА к сотрудничеству не готовы, хотя вариант выглядит логичным», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.