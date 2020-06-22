Экс-директор «Реала» Вальдано: похоже, Бэйлу наплевать на клуб

Бывший директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением об отношениях между нападающим Гаретом Бэйлом и главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.



«Зидану нужны все футболисты в этот непростой период. Но, кажется, Бэйла он уже исключил из этого списка. Похоже, Гарету наплевать на „Реал“, и тренеры знают, хочет футболист играть или нет», — приводит слова Вальдано Onda Cero.



Гарет выступает за «Реал» с сентября 2013 года. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость валлийца оценивается в € 32 млн.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах испанской Примеры. Форвард также забил 1 гол в 1 матче Кубка Испании.