Экс-директор «Реала» Вальдано: похоже, Бэйлу наплевать на клуб
Бывший директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением об отношениях между нападающим Гаретом Бэйлом и главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.
«Зидану нужны все футболисты в этот непростой период. Но, кажется, Бэйла он уже исключил из этого списка. Похоже, Гарету наплевать на „Реал“, и тренеры знают, хочет футболист играть или нет», — приводит слова Вальдано Onda Cero.
Гарет выступает за «Реал» с сентября 2013 года. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость валлийца оценивается в € 32 млн.
В нынешнем сезоне Бэйл забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах испанской Примеры. Форвард также забил 1 гол в 1 матче Кубка Испании.
- 22 июня 2020
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