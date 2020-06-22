Масалитин: у Гончаренко закончилось терпение – не может он с этим составом ничего сделать

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера московского клуба.
«Гончаренко пытается донести до молодых ребят свою философию, упёрся в этих трёх центральных и не отступал. Хотя для неё нужны защитники – цепные псы, как Игнашевич. Схема не работает, результаты пошли вниз. Гончаренко просил усиления, но денег нет, клуб просил его работать так. Вот у него терпение и закончилось, не может он больше с этим составом ничего сделать. Так что претензии надо и руководству предъявлять.
Как так выходит – Карпову 18 лет, а он Дзюбу догнать не может, который уходит от него, даже не убегает? Такое бьёт по самолюбию тренера, ты готовишься, расписываешься – а потом такое. Руки опускаются, постоянно одни и те же проблемы.
Мы раньше говорили, что надо молодёжь подпускать, пока играли Березуцкий и Игнашевич. Тогда они могли подстраховать молодых, а сейчас вся надежда, что ошибки будет Васин исправлять. А при голе Малкома просто агония была уже», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовом.
- 22 июня 2020
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