Генич извинился перед «Ростовом» за свои высказывания после матча с «Сочи»

Комментатор Констатин Генич принёс извинения «Ростову» за свои высказывания после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:10).
«Приношу извинения „Ростову“ за не совсем корректные высказывания в их адрес после игры в Сочи», — написал Генич в своём «твиттере».
Тогда Генич заявил, что в «Ростове» сами виноваты в заражении игроков коронавирусом.
Напомним, что за «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.
«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (27) — девятое.
- 22 июня 2020
-
19:00
-
18:53
-
18:44
-
18:18
-
18:10
-
18:08
-
18:07
-
17:59
-
17:55
-
17:51
-
17:49
-
17:34
-
17:25
-
17:18
-
17:06
-
16:59
-
16:46
-
16:42
-
16:20
-
16:14
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:30
-
15:26
-
15:22
-
15:18
-
14:45
-
14:45
-
14:19
-
14:13
-
13:57
-
13:57
-
13:35
-
13:32