Генич извинился перед «Ростовом» за свои высказывания после матча с «Сочи»

Комментатор Констатин Генич принёс извинения «Ростову» за свои высказывания после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:10).

«Приношу извинения „Ростову“ за не совсем корректные высказывания в их адрес после игры в Сочи», — написал Генич в своём «твиттере».

Тогда Генич заявил, что в «Ростове» сами виноваты в заражении игроков коронавирусом.

Напомним, что за «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (27) — девятое.