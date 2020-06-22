«Ростов»: ответственность должно нести руководство РПЛ, а не «Сочи»

Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявление клуба относительно матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги (1:10). В этой встрече ростовский клуб сыграл юношеским составом, так как основа и молодёжная команда ушли на карантин из-за вспышки коронавируса.
«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура чемпионата России по футболу «Сочи» — «Ростов» должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.
При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК «Сочи». Вместо принятия решения Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики.
У футбольного клуба «Ростов» нет претензий к ФК «Сочи». Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договорённостям клубов – подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ», — говорится в заявлении.
- 22 июня 2020
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