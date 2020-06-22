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Кудряшов: поддержка Хиддинка помогла сборной России во время ЧМ-2018

Кудряшов: поддержка Хиддинка помогла сборной России во время ЧМ-2018
Футбол / Сборная России 0

Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов отметил важность поддержки экс-наставника национальной команды Гуса Хиддинка во время чемпионата мира, который прошёл в 2018 году.

«Однажды к нам приехал Гус Хиддинк. Он великий тренер, который добился оглушительного успеха со сборной России и с другими командами. Он сказал нам напутственные слова, и это было очень приятно. Его поддержка нам помогла. Видите, Хиддинк приехал, пожелал удачи, и нас всё получилось», — приводит слова Кудряшова официальный сайт РФС.

Чемпионат мира—2018 прошёл в России. Национальная команда России добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до четвертьфинала турнира, в котором уступила сборной Хорватии.

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