«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Сегодня, 22 июня, состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бёрнли». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Бёрнли».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В бригаду войдут ассистенты Марк Перри и Эдриан Холмс. Резервный судья — Эндрю Мэдли.
В первом круге турнира команды 3 декабря встречались в матче 15-го тура. Матч завершился победой гостей со счётом 4:1.
«Манчестер Сити», в 29 матчах набрав 60 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (39) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (83).
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