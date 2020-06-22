«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 22 июня, состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бёрнли». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Бёрнли».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В бригаду войдут ассистенты Марк Перри и Эдриан Холмс. Резервный судья — Эндрю Мэдли.



В первом круге турнира команды 3 декабря встречались в матче 15-го тура. Матч завершился победой гостей со счётом 4:1.



«Манчестер Сити», в 29 матчах набрав 60 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (39) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (83).