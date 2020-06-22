«Аталанта» объявила о выкупе трансфера Марио Пашалича у «Челси»

«Аталанта» на официальном сайте объявила о выкупе трансфера полузащитника Марио Пашалича у «Челси».



Хорватский футболист выступал за «Аталанту» на правах аренды с 2018 года. По информации СМИ, общая сумма трансфера Пашалича составила € 17,5 млн.



В нынешнем сезоне Пашалич принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Также 25-летний футболист получил 5 жёлтых карточек. До «Аталанты» Пашалич выступал на правах аренды за московский «Спартак».



«Аталанта», набрав 51 очко в 26 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований является туринский «Ювентус», в 256 матчах набравший 63 очка. В тройку лидеров входят «Лацио» (62) и «Интер» (57).