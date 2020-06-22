Созин: Гончаренко – топ-тренер, а состав у ЦСКА – уровень середняка

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал возможный уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА.

«Гончаренко, безусловно, топ-тренер для России. Без работы он не останется. Но сейчас он прекрасно видит, что команда не реагирует на его действия. В этом есть и его вина. Сложно и сказать, что команда хорошо физически готова к возобновлению РПЛ. Но у половины команды проходят детские ошибки – не может же Гончаренко и такие ляпы контролировать? Сегодня состав ЦСКА – это уровень середняка. И сейчас Гончаренко выжимает из него максимум.



Хочется, чтобы Гончаренко доработал этот сезон, нашёл слова для ребят, попросил сыграть за него, за значок на груди, за фанатов и друг за друга. А после сезона решать проблемы с руководством. Но я знаю характер Гончаренко, за свои слова он отвечает. Так что, боюсь, решение о своём уходе он принял окончательно. Будет удивительно, если результат даст Овчинников – с этим составом чудеса невозможны. В команде два с половиной игрока топ-уровня – Фернандес, Акинфеев и лишь наполовину Влашич. «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак», «Ростов», «Динамо», да даже «Сочи» с Кокориным и «Рубин» с грузинами сильнее нынешнего ЦСКА», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.