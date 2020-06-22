«Зенит» сообщил о правилах реализации билетов на заключительные домашние матчи сезона

Пресс-служба петербургского «Зенита» сообщила о правилах реализации билетов на заключительные домашние матчи сезона.

«Каждый обладатель абонемента стандартной категории сможет побывать на двух играх из четырёх оставшихся, которые войдут в мини-абонементы:



1. «Крылья Советов» (26 июня, 20:30) и «Оренбург» (15 июля, 20:30);

2. «Сочи» (8 июля, 18:00) и «Спартак» (18/19 июля).



Приоритетное право выбора матчей для посещения будет у болельщиков, приобретавших абонементы на «Газпром Арену» в течение трёх сезонов подряд (начиная с кампании-2017/2018). На электронный адрес, указанный в анкете при покупке абонемента, будет направлен промокод, по которому можно получить 1 мини-абонемент.



Сине-бело-голубые обращают внимание и просят отнестись с пониманием к тому, что приоритетный период будет действовать до 10:00 24 июня. После этого промокоды будут высланы остальным владельцам сезонных абонементов.



Болельщики, проживающие вместе (при наличии абонемента у каждого) и желающие сидеть на соседних креслах, могут отправить соответствующую заявку после получения промокода. При этом использовать промокод не требуется. Для въезда на стадион будут действовать только сезонные автопропуска», — говорится в заявлении.